بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد "أحمد العربي" بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شيّع المئات من أهالي مركز الزرقا، بمحافظة دمياط، قبل قليل، جثمان شهيد الواجب الوطني "أحمد العربي مصطفى"، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية الباز، مسقط رأس المجند الذي استشهد عقب إحباط هجوم للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا، وتدمير 6 عربات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، ونتج عن ذلك استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.

وشارك في الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وتقدمهم عدد من زملاء وأصدقاء المجند، وسط أجواء من الغضب، وهتافات مطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء ومنها "يا شهيد نام وارتاح، وإحنا نكمل الكفاح"، و"الشهيد حبيب الله"، و"يسقط الإرهاب".

وكان شهيد الواجب في نهاية خدمته، ومن المقرر أن يتسلم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية خلال أيام وكان يفخر بخدمته في العريش، ويتمنى الشهادة منذ أن جرى اختياره ضمن أفراد الكتيبة 83.

من ناحيته، نعى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، شهيد المحافظة مؤكدًا أنه ضحى بحياته من أجل رفعة الوطن، مشيدًا بما يقدمه جنود القوات المسلحة والشرطة من دروس للمواطنين كل يوم.

وقدمت دمياط في هذا الحادث الأليم الشهيدين أحمد العربي مصطفى، ومحمد زهران، كما قدمت 33 شهيدًا خلال العامين الأخيرين قتلوا في عمليات تخريبية في سيناء.