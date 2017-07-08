أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد "أحمد العربي" بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد "أحمد العربي" بدمياط

02:39 م السبت 08 يوليو 2017

  • عرض 6 صورة

    66d2ec07ec.jpg

  • عرض 6 صورة

    acd730b4a7.jpg

  • عرض 6 صورة

    1cdab99cf9.jpg

  • عرض 6 صورة

    22778bf8a2.jpg

  • عرض 6 صورة

    576eb66a9b.jpg

  • عرض 6 صورة

    f8fc6d6dda.jpg

إعادة الألبوم

بدء امتحانات الدور الثاني لـ

الألبوم التالى

بدء امتحانات الدور الثاني لـ"الابتدائية" و"الإعدادية" في السويس.. غدًا

دمياط – محمد إبراهيم:

شيّع المئات من أهالي مركز الزرقا، بمحافظة دمياط، قبل قليل، جثمان شهيد الواجب الوطني "أحمد العربي مصطفى"، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية الباز، مسقط رأس المجند الذي استشهد عقب إحباط هجوم للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا، وتدمير 6 عربات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، ونتج عن ذلك استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.

وشارك في الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وتقدمهم عدد من زملاء وأصدقاء المجند، وسط أجواء من الغضب، وهتافات مطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء ومنها "يا شهيد نام وارتاح، وإحنا نكمل الكفاح"، و"الشهيد حبيب الله"، و"يسقط الإرهاب".

وكان شهيد الواجب في نهاية خدمته، ومن المقرر أن يتسلم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية خلال أيام وكان يفخر بخدمته في العريش، ويتمنى الشهادة منذ أن جرى اختياره ضمن أفراد الكتيبة 83.

من ناحيته، نعى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، شهيد المحافظة مؤكدًا أنه ضحى بحياته من أجل رفعة الوطن، مشيدًا بما يقدمه جنود القوات المسلحة والشرطة من دروس للمواطنين كل يوم.

وقدمت دمياط في هذا الحادث الأليم الشهيدين أحمد العربي مصطفى، ومحمد زهران، كما قدمت 33 شهيدًا خلال العامين الأخيرين قتلوا في عمليات تخريبية في سيناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. والد شهيد القليوبية:

    بالصور.. والد شهيد القليوبية: "ابني عريس في الجنة"

    أخبار
  • محافظ دمياط: إطلاق اسم الشهيد

    محافظ دمياط: إطلاق اسم الشهيد "محمد زهران" على مركز شباب "العطوي"

    أخبار
  • بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

    بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

    أخبار
  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد

    بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "عبد الجواد عبد العليم" بمسقط رأسه في

    أخبار

إعلان

1145a5f154.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه