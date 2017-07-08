محافظ الدقهلية: حملة قومية لتحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بدء تنفيذ الحملة الثانية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لمدة أسبوع.

وأضاف المحافظ، أن الحملة يشارك فيها كلاً من قطاع الطب البيطرب من خلال الإدارات البيطرية، والبالغ عددها 31 إدارة بالمديرية، وبالمراكز، و155 وحدة بيطرية منتشرة بقرى المحافظة، وقال المحافظ في تصريحات صحفية إن الحملة تستهدف تحصين جميع رؤوس الماشية بنطاق المحافظة لدى المربين وبالمزارع في إطار جهود المحافظة، بالتعاون مع قطاع الطب البيطري بالمحافظة والانتاج الحيواني بوزارة الزراعة، ومعهد بحوث الحيوان، لحماية الثروة الحيوانية، وباعتبار أن الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، أحد المصادر الهامة للحوم والبروتين الحيواني الذي يجب تأمينها للمواطنين والحفاظ عليها.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمزارع الخاصة بالماشية ولدى المربيين ومزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية، ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية، لمكافحة أي أمراض تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.

يذكر أن قطاع الطب البيطري، يتابع ويراقب أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وتعقد لجان الإرشاد ندوات التوعية لأصحاب المزارع، والمربيين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية المختلفة.