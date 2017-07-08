بدء امتحانات الدور الثاني لـ"الابتدائية" و"الإعدادية" في السويس.. غدًا

السويس - حسام الدين أحمد:

تبدأ أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية والصفين والأول والثاني الثانوي العام، غدًا الأحد، للعام الدراسي الحالي.

وقال عبد الحافظ وحيد، وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن المديرية انتهت من الاستعدادات لإجراء الامتحانات في أجواء ملائمة.

وأوضح "وحيد" أن 3323 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات في 26 لجنة امتحانية، و1918 تلميذًا وتلميذة بالشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان في 32 لجنة.

وأشار "وحيد" إلى تشديده على واضعي أسئلة الامتحان، لتكون في مستوى الطالب المتوسط، ومتوافقة مع معايير الورقة الامتحانية.

ووجه عبد الحافظ وحيد إدارات المتابعة الرسمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية شمال وجنوب والجناين، بمتابعة ورصد أية حالة من حالات الغش داخل اللجان وتطبيق العقوبة المقررة، التي تضمنتها الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات.