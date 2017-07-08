بالصور.. والد شهيد القليوبية: "ابني عريس في الجنة"

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ودعت مدينة طوخ، جثمان النقيب "خالد المغربي"، في جنازه شعبية ورسمية، شارك فيها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتحولت الجنازة التي خرجت من مسجد العليمي بطوخ، لمظاهرة ضد الإرهاب، وندد المشاركون فيها بالإرهاب، وما أسموه بـ"مثلث الشر" (قطر وتركيا وداعش)، وردد المشاركون هتافات ضد الإرهاب، منها "لاإله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

من ناحيته وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، التعازي لأسرة الشهيد، متمنيًا لهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وأكد المحافظ أن الإرهاب، لن يكسر إرادة مصر، وأن الدولة لن تفرط في حقوق أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وحمايتها، وتوجهت الجنازة، لمقابر أسرة الشهيد بالمدينة، وسط حالة من الحزن.

وقال والد الشهيد، إن نجله، كان عريسًا في الدنيا، وتزوج من 4 أشهر فقط، وهو الآن عريسًا في الجنة مشيرًا إلى أن له شقيق واحد آخر.

وأحبطت القوات المسلحة بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا على كمين "البرث" في رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 مجندًا، ومقتل 40 تكفيريًا.