أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. والد شهيد القليوبية: "ابني عريس في الجنة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. والد شهيد القليوبية: "ابني عريس في الجنة"

02:29 م السبت 08 يوليو 2017

  • عرض 7 صورة

    55a33d664c.jpg

  • عرض 7 صورة

    393af1e0f3.jpg

  • عرض 7 صورة

    34200aad8e.jpg

  • عرض 7 صورة

    dbc4cff2cb.jpg

  • عرض 7 صورة

    9425a0a4a9.jpg

  • عرض 7 صورة

    5c1a6a44e9.jpg

  • عرض 7 صورة

    fc946c9b8c.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد

الألبوم التالى

بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد "أحمد العربي" بدمياط

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ودعت مدينة طوخ، جثمان النقيب "خالد المغربي"، في جنازه شعبية ورسمية، شارك فيها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتحولت الجنازة التي خرجت من مسجد العليمي بطوخ، لمظاهرة ضد الإرهاب، وندد المشاركون فيها بالإرهاب، وما أسموه بـ"مثلث الشر" (قطر وتركيا وداعش)، وردد المشاركون هتافات ضد الإرهاب، منها "لاإله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

من ناحيته وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، التعازي لأسرة الشهيد، متمنيًا لهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وأكد المحافظ أن الإرهاب، لن يكسر إرادة ، وأن الدولة لن تفرط في حقوق أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وحمايتها، وتوجهت الجنازة، لمقابر أسرة الشهيد بالمدينة، وسط حالة من الحزن.

وقال والد الشهيد، إن نجله، كان عريسًا في الدنيا، وتزوج من 4 أشهر فقط، وهو الآن عريسًا في الجنة مشيرًا إلى أن له شقيق واحد آخر.

وأحبطت القوات المسلحة بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا على كمين "البرث" في رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 مجندًا، ومقتل 40 تكفيريًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد

    بالصور.. هتافات منددة بالإرهاب في جنازة الشهيد "أحمد العربي" بدمياط

    أخبار
  • محافظ دمياط: إطلاق اسم الشهيد

    محافظ دمياط: إطلاق اسم الشهيد "محمد زهران" على مركز شباب "العطوي"

    أخبار
  • بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

    بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

    أخبار
  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد

    بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "عبد الجواد عبد العليم" بمسقط رأسه في

    أخبار

إعلان

cee4fe4d87.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل