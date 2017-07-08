«التضامن الاجتماعي» تداهم دار أيتام غير مرخصة في الإسكندرية

التحرير

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داهم مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم السبت، دارا غير مرخصة لإيواء أطفال الشوارع بمنطقة المندرة، تضم 35 طفلًا لا يملكون أي أوراق تثبت هويتهم.

وقال مصدر بالمديرية -رفض ذكر اسمه- إنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من شخص يقطن بجوار الدار، أشار إلى أن مجموعة من البلطجية يستأجرون شقة يتردد عليها أعدادًا كبيرة من أطفال الشوارع دون رقابة.

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وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه بمداهمة مكان البلاغ، تبين أنها شقة بالطابق الأرضي مكونة من 4 غرف وحمام، بداخلها ٣٥ طفلاً تتراوح أعمارهم بين أسبوع و18 عاما.

وأوضح أن المديرية أصدرت قرارًا بإغلاق الدار، وأبلغت الرقابة الإدارية والجهات الأمنية المختصة، لافتا بأنه سيتم توزيع الأطفال على 5 من دور الأيتام التابعة للوزارة.