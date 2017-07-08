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أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 37 متدربا من 14 دولة إفريقية

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مصراوي Masrawy

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 37 متدربا من 14 دولة إفريقية

02:32 م السبت 08 يوليو 2017

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 37 متدربا من 14 دولة إفريقية

كتب - علاء عمران:

احتفلت أكاديمية الشرطة بتخريج الدورة رقم 283 من الكوادر الأمنية الإفريقية لـ37 متدربًا يمثلون 14 دولة إفريقية في مجال الأمن العام وتأمين الانتخابات التي انعقدت بمركز بحوث الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

ونقل رئيس الأكاديمية، مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد العمري -في كلمته التي ألقاها بمناسبة تخريج كوادر أمنية أفريقية اليوم السبت - للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية تحيات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية وحِرصه الشديد واهتمامه البالغ بتعزيز وتدعيم التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات الأمنية التدريبية والتعليمية كأحد أهم محاور استراتيجية وزارة الداخلية.

وناشد المتدربين بنقل الخبرات التي اكتسبوها خلال فعاليات الدورة لزملائهم بدولهم، مشيراً إلى التحديات الجِسام التي تواجه أبناء القارة لتحقيق التنمية من خلال إرساء قواعد الأمن والاستقرار في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.

من جانبهم، أعرب أقدم المتدربين من دولة زامبيا عن شكره لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة على تنظيم فعاليات الدورات التدريبية في كافة المجالات الأمنية واسهامها في تعزيز أواصر التعاون بين الدول الأفريقية.

وكرم رئيس الأكاديمية؛ أوائل الدورة التدريبية ومنحهم شهادات التقدير.

شهد الاحتفال رئيس أكاديمية الشرطة بحضور السفير حازم فهمي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وقيادات وضباط المركز.

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