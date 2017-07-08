لعنة قضية حماية المناخ تصيب ترامب بالعزلة في قمة مجموعة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

في الخلاف حول حماية المناخ اصطف قادة قمة مجموعة العشرين في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن البيان الختامي للقمة تضمن اليوم السبت التزام الأعضاء التسعة عشر في المجموعة بالتطبيق "السريع" لاتفاقية باريس لحماية المناخ، كما أضيف إلى البيان عبارة أن عدول الولايات المتحدة عن الاتفاقية تم "الإحاطة به علما".

وتضمن البيان، الذي حصلت (د ب أ) على نسخة منه، رفضا واضحا لرغبة الرئيس الأمريكي في إعادة التفاوض حول اتفاقية حماية المناخ وذلك بوصف الاتفاقية بأنها "لا رجعة فيها".

ورحب نشطاء حماية المناخ بهذا الموقف الموحد في مواجهة الولايات المتحدة، إلا أنهم انتقدوا خلو البيان من تعهدات جديدة في مكافحة احترار الأرض.

وعلى سبيل المجاملة لترامب، تم إضافة عبارة في البيان الختامي توضح عزم الولايات المتحدة تعزيز التعاون مع دول أخرى في حماية المناخ، ومساعدتها على "استخدام المحروقات الحفرية بطريقة أكثر فعالية وأقل تلويثا للبيئة".

وكانت هذه العبارة مثار جدل، حيث يتعين التخلي عن استخدام الطاقة الحفرية لتحقيق هدف اتفاقية باريس بعدم زيادة درجة احترار الأرض عن درجتين مئويتين.