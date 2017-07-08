أهلي جدة والنصر يطلبان من الأهلي تحديد سعر «معلول»

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تلقى النادي الأهلي اتصالات هاتفية من شركات تسويق للاعبين ووكلاء على ارتباط بناديي أهلي جدة والنصر السعوديين تريد تحديد سعر بيع الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، والموافقة على رحيله من عدمه.

ونفى مصدر مسئول بالأهلي، كل ما تردد عن موافقة إدارة القلعة الحمراء علي بيع معلول مقابل 3 ملايين دولار، لنادي النصر السعودي، لأن الأخير لم يقدم عرضًا رسميًا ونهائيًا من الأساس.

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وقال المصدر، إن العرض الرسمي الوحيد الموجود لعلي معلول، هو العرض الفرنسي فقط من نادي جانجون.