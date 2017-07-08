«الكاف» يوافق على ارتداء الزمالك الشارات السوداء في مباراة أهلي طرابلس

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حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» على ارتداء شارات سوداء في مباراة غدًا الأحد، أمام أهلي طرابلس الليبي في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد طلب من الجهاز الفني ضرورة ارتداء الشارات السوداء حدادًا على ضحايا الجيش والشرطة في العمليات الإرهابية التي تمت أمس الجمعة.

وقام حمادة أنور، المدير الإداري للزمالك، بمخاطبة الكاف واتحاد الكرة رسميًا، وحصل اليوم على الموافقة الرسمية بارتداء الشارات السوداء.

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جدير بالذكر أن الاجتماع الفني للمباراة انتهى إلى أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض، في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأسود، في حين سيخوص أهلي طرابلس المباراة بالزي الأخضر، ويرتدي الحارس زيه باللون الأصفر.

وحضر حمادة أنور ممثلا عن الزمالك، وأيمن فريد طبيب الفريق، إضافة إلى مسئولي النادي الليبي، وطاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة المباراة ومراقب اللقاء.