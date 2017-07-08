محافظ دمياط: إطلاق اسم الشهيد "محمد زهران" على مركز شباب "العطوي"

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إطلاق اسم شهيد الواجب الوطني محمد عزت زهران، على مركز الشباب بقرية "العطوي" بمركز فارسكور، محل رأس المجند الذي استشهد الجمعة، في الهجوم الإرهابي كل كمين "البرث" في رفح.

وقال محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هؤلاء الجنود يقدمون لمصر أبرز النماذج في حب الوطن والتضحية والتفاني في الدفاع عن التراب الغالي، مؤكدًا أن التاريخ يجسد الشهداء ويبرز دورهم.

وشيّع أهالي مركز فارسكور بمحافظة دمياط، قبل قليل، جثمان شهيد الواجب الوطني محمد عزت زهران، وردد المشاركون في الجنازة التي انطلقت من مسجد الغفران بالقرية، هتافات مطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء وتقديم المتورطين في الحادث للمحاكمة العادلة، وسط مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقدمت دمياط خلال العامين الأخيرين 32 شهيدًا في الحرب على الإرهاب، ويعد الشهيد رقم 33 من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين قتلوا في عمليات تخريبية بسيناء.