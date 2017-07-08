"البنا" يشيد بدور المنظمة العربية في تنمية الموارد الزراعية للدول العربية

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص مصر والقيادة السياسية والحكومة الحالية، على بذل كل جهد ممكن من أجل دعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي، ودعم وتقوية منظماته، لافتاً الى أن المؤسسات العربية تشكل الأذرع الفنية للعمل الاقتصادي العربي لتلعب دوراً هاماً في عمليات التنمية العربية.

وقال وزير الزراعة، خلال كلمته في قمة المجلس التنفيذ للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي انعقدت اليوم في القاهرة، إن تلك الاجتماعات ما هي إلا تضافر للجهود واستمرارية التعاون العربي المشترك، مؤكداً على أهمية ودور المنظمات العربية المتخصصة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك والدور الفعال الذي تقوم به كقواعد مركزية تهتم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعربية.

وأشار البنا، إلى دورالمنظمة وإنجازاتها العلمية التى تساهم في تنمية الموارد الزراعية الطبيعية في الدول العربية وتدعم الأمن الغذائي العربي، لافتاً إلى دورها الفعال في نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين في المجالات الزراعية العربية.

وقال وزير الزراعة، إن المنظمةً كان لها أيضا دوراً ملموساً في مجالات تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة والقطرية وكذلك الدراسات والإحصاءات وبناء القدرات البشرية فضلا عن اللقاءات الفنية والاجتماعات بين المسئولين والخبراء.

وأشار البنا، إلي ضرورة التكاتف العربي المشترك لمواجهة التحديات الحالية التي تواجهها المنطقة والتطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، لاسيما قضايا الامن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، للدورة 47، والتي تستضيفها جامعة الدول العربية، برئاسة وزير الزراعة، وحضور البروفيسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، ووزراء الزراعة وممثلي الوفود العربية.​