رئيس "دينية النواب": الجماعات الإرهابية تنفذ مخططات أجنبية لتفتيت الدول الإسلامية

كتبت- مروة شوقي:

أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي استهدف مقر أمني في مدينة رفح، أمس الجمعة، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية مصيرها للزوال ولن تنجح في نشر الفوضى أو زعزعة استقرار مصر.

وقال العبد في بيان له اليوم السبت، إن كل الجماعات التكفيرية لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، ويستغلونه في القتل والدمار والتخريب لخدمة أعداء الوطن، مشيرًا إلى أنهم ينفذون مخططات أجنبية لتفتيت الدول الإسلامية.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية: "قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب"، وفي حديث آخر، "لايزال المسلم في فسحة من دينه مالم يَصْب دما حراما"، مشيرا أن عدم فهم هؤلاء التكفيريين لصحيح الدين جعلهم أكبر عامل في صد الناس عن دين الله".

واعتبر العبد، أن الجماعات الإرهابية لن تزيد المجتمع المصري إلا وقوفا خلف قيادته وإصرارا على اقتلاع الإرهاب من جذوره، مطالبًا بتضافر كل قوى المجتمع لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية والوقوف صفا واحد ضد اصحاب الأفكار المنحرفة.​