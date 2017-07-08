لهواة الحجم الصغير.. هذه السيارات المدمجة الأفضل في 2017

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شهد عام 2017 ظهور العديد من الإصدارات الجديدة والمغايرة من السيارات على مستوى العالم، وعلى الرغم من اهتمام الشركات بشكل رئيسي بتصنيع المركبات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" و"كروس أوفر"، فإن السيارات المدمجة صغيرة ومتوسطة الحجم كان لها نصيب واضح من اهتمام الشركات العالمية للسيارات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، قائمتها لأفضل الإصدارات العالمية من الطراز المدمج، صغيرة ومتوسطة الحجم، وجاء أهمها..

سيات إبيزا

قدمت الشركة الإسبانية سمات فنية مغايرة في نسختها الجديدة من "إبيزا"، فعلى المستوى الفني تعرض بثلاث نسخ من المحركات، الأول من طراز "TSI" بسعة 1000 CC، وقادر على ضخ قوة للسيارة مقدارها 94 حصان، أو 113 إذا ما تم تزويده بشاحن إضافي "تربو"، كما يعرض بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، بينما تعرض النسخة الثانية من المحركات التي تعمل بوقود الديزل بسعة 1600 cc من طراز "TDI"، وتضخ قوة 79 أو 94 حصان، لتصبح أقل النسخ المعروضة على المستوى الفني، أما الإصدار الثالث والأخير من المحركات، فيعرض بسعة 1500 cc مزود بشاحن إضافي "تربو"، من طراز "TSI" يعمل بالبترول، وهو ما يمنحه قدرة على ضخ قوة حصانية مقدارها 148 حصان، ومزود بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، كما من المتوقع أن تصدر نسخة أخرى من ناقل الحركة أوتوماتيك مزودة بقابض مزدوج و7 سرعات.

ستروين C3

راهنت عليها الشركة الفرنسية بقوة خلال العام الحالي، وقُدمت بمحرك يعمل بالبنزين بسعة 1200 CC ويتكون من 3 سلندرات، وآخر يعمل بالديزل بسعة 1600 CC يتكون من 4 سلندرات، ويضخان قوة مقدارها 68 و110 حصان على الترتيب.

سكودا فابيا

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تأتي السيارة بمحرك بنزين سعته 1200 CC، ومكون من 4 سلندرات، ويوجد خياران من المحركات الكهربائية المدمجة في السيارة، أحدهما يولد قوة 81 كيلووات وبعزم دوران 175 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 7 سرعات، أما النسخة الثانية من المحركات الكهربائية فتولد قوة 66 كيلووات و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ومتصلة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

فورد فييستا

هي أشهر سيارات الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية، وتصدر النسخة الأولى من "MK7" بمحرك سعته 1000 CC ذي 3 سلندرات فقط، مع وجود شاحن "تربو" إضافي، كما أصدرت "فورد" نسخة جديدة بسعة 1100 CC تعمل بوقود الديزل، كما من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة ظهور نسخة ثالثة من المحركات بسعة 1500 سي سي من طراز "TDCi".

مازدا 2

تعرض في بعض الأسواق، بمحرك ذي سعة 1500 CC، ويعطي قوة مقدارها 108 حصان، بناقل حركة "أوتوماتيك" ذي ست سرعات، وتتفاوت الباقات المعروضة من السيارات في عدد من الأسواق في عدد من الكماليات مثل حساس تقدير المسافة الخلفية للركن، والعدادات الرياضية، وعجلة القيادة متعددة المهام، وتجمع كلتا الباقتين أنظمة أمان المكابح، مثل نظام المكابح المضادة للانغلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح "EBD".

سكودا سيتي جو

واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في 2017، وتعرض بمحرك يعمل بالبنزين ذي سعة 1000 CC ويتكون من 3 سلندرات، ويضخ قوة مقدارها 59 أو 74 حصان، كما راعت الشركة التشيكية السمات الخاصة بالبيئة النظيفة، عن طريق إضافة محرك كهربائي بسعة 1000 CC يتوافق مع المواصفات القياسية لأقل معدلات الانبعاثات في العالم.