صحف الإمارات تهتم بتطورات أزمة قطر وتدين حادث رفح الإرهابي

أبوظبي – (أ ش أ):

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم بتطورات الأزمة القطرية واختيار قطر الدخول في نفق مظلم والحكم على نفسها بالعزلة.. كما أدانت الحادث الارهابي الذي وقع على حواجز عسكرية في مدينة "رفح" وأكدت تضامن الإمارات مع مصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث .

وقالت صحيفة البان فى افتتاحيتها وتحت عنوان "وضع جديد" أن الدوحة أشاحت بوجهها عن كل الإشارات التي تلقتها من العالم العربي والولايات المتحدة وأوروبا معتبرة أن بإمكانها تجاوز هذا المناخ الدولي الذي ينبذ الإرهاب وزادت على ذلك باستعداء محيطها مستخفة بالعمل الخليجي المشترك وبالمنظومة العربية التي طالما اشتكت من تحريض الدوحة عبر إعلامها وسياساتها وسعيها إلى نشر الفوضى".

وأضافت: إن الدوحة تختار الدخول في نفق مظلم بإضمارها الشر لجوارها العربي ثم بتعاملها المراوغ مع المطالب المشروعة التي تقدمت بها الدول المطالبة بمكافحة الإرهاب غير أن تنظيم الحمدين يخطئ تماما إن اعتقد أنه سيكون بوسعه مواصلة الاستخفاف بمطالب الأشقاء والجيران الساعين إلى ضمان استقرار المنطقة بعيدا عن مزالق التطرف والإرهاب.

واوضحت ان تنظيم الحمدين تسبب بهذه الأزمة التي إن عبرت عن شيء فإنما عن انعدام الرؤية والفشل بينما إصرارها على استعمال مصطلحات تزور الحقائق وتفتري على الواقع إنما تشير إلى تعمد التهرب من جذر الأزمة الذي يتعلق فعليا بسياسات قطر الإرهابية وما تفعله سرا وعلنا.

وقالت صحيفة "الوطن " فى افتتاحيتها تحت عنوان "عقاب قطر واجب" أنه بعد أن رفضت قطر مطالب الدول العربية الرامية إلى حفظ أمن واستقرار وسلامة دول المنطقة وشعوبها ورد الدوحة السلبي والبعيد كل البعد عن العقل والمنطق الواجب فإن تلك الفرصة التاريخية التي كان يمكن لساسة قطر أن يتعاملوا معها بإيجابية كانت بمثابة الإنذار الأخير الذي لم تفهمه قطر كما يجب .. واليوم بعد صدور البيان المشترك للدول الأربع " الإمارات والسعودية والبحرين ومصر" تكون قطر قد حكمت على نفسها بالعزلة التي بالقطع نتائجها أكبر من عناد قطر ومكابرتها وأوهام داعميها أو التنظيمات الإرهابية التي باتت تحتكر حتى قرارها."

وأضافت أنه كان بإمكان ساسة الدوحة خلال الـ 12 يوما اتخاذ القرار الصائب عبر الالتزام بالمطالب التي في حقيقتها تهدف أيضا لحماية شعب قطر ومستقبله من الأجندات السوداء ولكن من أين لمن جعل السواد والحقد يتغلغل في عقله وقلبه أن يرى غير اللون الأسود وأن يتخذ قرارا صائبا؟.. وأكدت ان من اختار الإرهاب منهجا والغدر طبعا والطعن بالظهر وسيلة لا يمكن أن يبقي فرصة لأي محاكمة عقلية واجبة ولا أن يستمع للنصائح والإرشادات كما يجب أما من ادعى يوما أنه يلتزم به فحدث ولا حرج فالكذب أوكسجين ساسة الدوحة ونظام "الحمدين" اللذين جعلا قطر خنجرا ساما للطعن في ظهر الدول سواء الشقيقة كما يفترض أو الصديقة وبذلك اختارت قطر الوحشية والهمجية سياسة عكس كل الشرائع والقوانين الواجبة.

وأدانت صحف الحادث الارهابي الذي وقع علي حواجز عسكرية في مدينة "رفح" وأكدت تضامن الإمارات مع مصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث.. وقالت صحيفة " البيان " فى عنوانها الرئيسي "استشهاد وإصابة 26 فرداً من القوات المسلحة المصرية ... الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في شمال سيناء".

وقالت صحيفة " الخليج " فى عناوينها الرئيسية / الإمارات تتضامن وتقف مع مصر في مواجهة الارهاب.. وقالت " الوطن " الإمارات تدين الاعتداءات الارهابية في سيناء".