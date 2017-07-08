بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شيع أهالي نجع "حمد سليمان" التابع لقرية جزيرة محروس، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، فجر اليوم السبت، جثمان المجند الشهيد "مؤمن رزق أبو اليزيد"، الذي راح ضحية الحادث الإرهابي، الذي وقع جنوب رفح، في مقابر عائلته بذات الناحية.

ودخل والد الشهيد في نوبة بكاء هستيرية، فور رؤيته جثمان الشهيد ملفوفاً بعلم مصر، مرددًا "لا إله إلا الله ، حسبي الله ونعم الوكيل"، وطالب والد الشهيد وأشقائه، القوات المسلحة بالثأر للشهيد وزملائه الذين راحوا ضحية الإرهاب الأسود، الذي لا يعرف دين ولا ذمة، حتى تهدأ نارهم.

وقال والد الشهيد، إنه يعمل بمسجد ناصر بمدينة سوهاج، وعلم بخبر استشهاد ابنه مؤمن من أبنائه عندما عاد من المسجد بعد صلاة العشاء، مضيفًا احتسب ابني شهيدًا عند الله، لأنه كان يدافع عن الوطن.

ولفت والد الشهيد، إلى أن ابنه كان شابًا طيبًا وخدومًا، وأن الجميع بالمنطقة يحبه ويثني على دماثة خلقه ورجاحة عقله، وأن والدته أصيبت بانهيار فور رؤيتها جثمان ابنها.

وقال محمد رزق أبو اليزيد، شقيق الشهيد، أمين شرطة، بمحافظة البحر الأحمر، إنه فخور باستشهاد شقيقه، لأنه مات وهو يدافع عن الوطن وأرضه، وحبات رماله، الأغلى من الذهب، مضيفًا أن شقيقه التحق بالقوات المسلحة منذ حوالي 6 أشهر فقط، وكانت آخر إجازة ميدانية له في بداية شهر رمضان، "وأن آخر اتصال بيننا يوم عيد الفطر المبارك، وبعدها لم يتصل بنا ثانية حتى جاء خبر استشهاده، وتسلمناه شهيدًا".

وأشار رزق، إلى أنه الشهيد يعمل صنايعي محارة، في وقت الإجازة، لمساعدة الأسرة على متطلبات الحياة اليومية.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.