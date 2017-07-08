أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "عبد الجواد عبد العليم" بمسقط رأسه في كفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "عبد الجواد عبد العليم" بمسقط رأسه في كفر الشيخ

01:50 م السبت 08 يوليه 2017

  • عرض 7 صورة

    a3f99a3a87.jpg

  • عرض 7 صورة

    06daa07066.jpg

  • عرض 7 صورة

    b77356c0a1.jpg

  • عرض 7 صورة

    713c6be71f.jpg

  • عرض 7 صورة

    896de44529.jpg

  • عرض 7 صورة

    5173745f79.jpg

  • عرض 7 صورة

    75b8607fad.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. والد شهيد المنيا المجند

الألبوم التالى

بالصور.. والد شهيد المنيا المجند "فرج محمود": كان بطلًا

كفرالشيخ - إسلام عمار:

شيّع الآلاف من أهالى قرية السيد خليل في مركز الرياض بكفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند "عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد"، 22 سنة، والذي راح ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" في رفح.

تقدم الجنازة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونصر الريس رئيس مركز ومدينة الرياض، وأعضاء بمجلس النواب، وأسرة، وأقارب الشهيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وصل جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير ملفوفًا بعلم ، بعدما أدى المشيعون صلاة الجنازة على روحة، بمسجد القرية، وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب، أطلقها المشيعون، خلال الجنازة، مثل: "لاإله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله. ياشهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح"، ليوارى جثمان الشهيد الثرى، بمقابر أسرته في القرية.

وكان المجند الشهيد، استشهد أثناء مشاركته ضمن أفراد كتيبته 103 صاعقة، فى التصدى لهجوم إرهابى بسيارات مفخخة، بكمين "البرث"، جنوبي رفح بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 شخصًا من القوات المسلحة، بينهم شهيد كفر الشيخ، ومصرع 40 تكفيريًا.

يذكر أن المجند الشهيد، التحق بالتجنيد، منذ سنتين و4 شهور، ووالده متوفيًا، وكان موظفًا سابقًا بشركة كهرباء كفر الشيخ، ووالدته ربة منزل، ولديه 4 أشقاء، أكبرهم سنًا موظفًا بشركة الكهرباء، و4 شقيقات أخريات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

    بالصور.. والد شهيد سوهاج: نطالب القوات المسلحة بالثأر

    أخبار
  • بالصور.. والد شهيد المنيا المجند

    بالصور.. والد شهيد المنيا المجند "فرج محمود": كان بطلًا

    أخبار
  • مصر تشيع شهداءها..

    مصر تشيع شهداءها.. "عرسان السماء" لا خوف عليهم - (تغطية خاصة)

    أخبار
  • بالصور.. والد المجند

    بالصور.. والد المجند "محمود صبري" شهيد سوهاج: "راح قبل ما أفرح بيه"

    أخبار

إعلان

d16a10f76c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل