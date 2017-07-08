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حمدي بخيت: قانون الإجراءات الجنائية رادع في التصدي للإرهاب

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مصراوي Masrawy

حمدي بخيت: قانون الإجراءات الجنائية رادع في التصدي للإرهاب

01:49 م السبت 08 يوليه 2017

حمدي بخيت: قانون الإجراءات الجنائية رادع في التصدي للإرهاب

حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي

كتبت- مروة شوقي:
قال حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد أهم القوانين التي خرج بها البرلمان في دور انعقاده الثاني.

وأضاف بخيت،لمصراوي، اليوم السبت، أن قانون الإجراءات الجنائية رادع في التصدي للإرهاب والجرائم التي تمس الأمن القومي والعام، حيث نص على إلغاء إعادة المحاكمات والاستئناف لأكثر من مرة، كما اختصر زمن التقاضي وعدد الشهود.

وعن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه جرى اقتراحه من قبل الرئاسة وحتى الآن لم يتخذ أي اجراء بخصوص تشكيله، مضيفًا:"راضي تماما عن ما تم سنّه البرلمان من تشريعات لمواجهة الإرهاب خلال دور الانعقاد الثاني والعبرة بتنفيذ السلطة التنفيذية والقضائية لتلك التشريعات على أرض الواقع".

وأحبطت القوات المسلحة أمس الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.​

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مصراوي Masrawy

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