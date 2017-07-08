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الآلاف يشييعون جثمان الشهيد «الشبراوي» بمسقط رأسه في الشرقية

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الآلاف يشييعون جثمان الشهيد «الشبراوي» بمسقط رأسه في الشرقية الآلاف يشييعون جثمان الشهيد «الشبراوي» بمسقط رأسه في الشرقية

التحرير

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شارك الآلاف من أهالي قرية الشبراوين التابعة لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، في جنازة جثمان النقيب أحمد الشبراوي الذي استشهد، أمس الجمعة، في هجوم إرهابي على الكتيبة 103 صاعقة بكمين "البرث" بمدينة رفح شمال سيناء.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد الفتح بالزقازيق، ونقل الجثمان إلى مثوات الأخير بمقابر العائلة بقرية الشبراوين.

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وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، حيث قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيا خلال الهجوم، فيما أسفر الهجوم عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، حسب المتحدث العسكري.

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التحرير

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