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بالصور.. أهالي الغربية يودعون شهيد الكتيبة 103 بالزغاريد

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بالصور.. أهالي الغربية يودعون شهيد الكتيبة 103 بالزغاريد بالصور.. أهالي الغربية يودعون شهيد الكتيبة 103 بالزغاريد

التحرير

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بالزغاريد والتكبير، شيَّع الآلاف من أهالي قرية قسطا التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، جثمان العريف محمد السيد إسماعيل رمضان، الذي استشهد، أمس الجمعة، في هجوم إرهابي على الكتيبة 103 صاعقة بمنطقة "البرث" بمدينة رفح شمال سيناء.

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وردد المشاركون عدة هتاقات "في الجنة يا شهيد"، "ينجيب حقهم يا نموت زيهم"، و"لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

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تقدم المشيعون اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والمستشار العسكري العقيد أحمد يحيى، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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وطالب أهالي القرية المحافظ بإطلاق اسم الشهيد على موقف السيارات، وعمل لافتة كبيرة تخلد ذكراه.

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التحرير

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