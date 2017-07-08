السياحة تتأهب| بدء سفر لجان المعاينة للسعودية.. و3 خطوط طيران تنقل الحجاج

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الغرفة: فتح باب التضامنات.. وسحب تراخيص 3 شركات.. ورد مقدمات «جدية الحجز» خلال شهر

تشهد وزارة السياحة حالة من التأهب القصوى استعدادًا لتنظيم نحو 36 ألف تأشيرة حج سياحي خلال شهر ذو الحجة المقبل، وعقب انتهاء قرعة الحج التي أجريت تحت إشراف جهة سيادية عليا، أعلنت غرفة الشركات السياحية برئاسة نادر الببلاوي عن فتح باب التضامنات أمام الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج اعتبارًا من الیوم السبت، ولمدة أسبوع، عدا یوم الجمعة، كما تسافر لجان معاينة سكن الحجاج والطوافة ووسائل النقل، إلى الأراضي المقدسة الأسبوع الحالي عقب غلق باب التضامنات.

وبالتنسيق مع الوزارة، طالبت الغرفة، شركات السياحة، بالتوجه يوميًا لمقر الغرفة بالدقي خلال مواعید العمل الرسمیة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، وذلك لرفع صور التضامن المعتمدة من الغرفة على موقع وزارة السیاحة "موقع خدمات الحج والعمرة"، والسیر فى إجراءات الحصول على نموذج المعاینة، وسوف تحتفظ الغرفة بأصول إقرارات التضامن لدیھا، وجاء ذلك حكلًا لعدم وصول بعض الشركات لسقف التأشيرات المطلوب للقرعة.

اشترطت غرفة شركات السياحة، ألا يقل عدد الحجاج داخل التضامن للمستوى الواحد عن 50 حاجًا، وأن يكون التضامن في نفس المستوى سواء أربع وخمس نجوم أو بري أو اقتصادي، ولكل مجموعة شركة رأس تضامن، وقد يسمح بعمل شركة رأس تضامن فرعية في حالة وجود عدد كبير من الشركات متضامنة.

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وعن مقدمات جدية الحجز، والتي سددها الراغبين في الاشتراك بالقرعة، بواقع 20 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم، و 15 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى "البرى - الطيران"، فقد أعلن نادر الببلاوي رئيس الغرفة، عن أنه سیتم رد مقدمات جدیة الحجز للحجاج الناجحین إلى الشركة رأس التضامن الأصلى ولیس الفرعى، لافتًا إلى أن التضامن يعتبر بمثابة موافقة وإقرار من الشركة المتضامنة إلى الشركة رأس التضامن برد مبالغ جدية الحجز عن المواطنين الناجحين لدى الأولى إلى حساب الثانية.

كما سيتم عمل شيك مجمع لدى الغرفة بإجمالي مبالغ جدية الحجز للناجحين في القرعة لصالح الشركة رأس التضامن وفي حالة قيام أي شركة بسداد مبالغ زائدة عن المقرر، فسيتم ردها أيضا للشركة رأس التضامن، مؤكدًا أن رد كافة المبالغ سيتم فور غلق باب التضامن بين الشركات عدا من لم يحالفهم الحظ فسيتم رد المبالغ الخاصة بها في موعد أقصاه شهر من موعد إعلان نتيجة القرعة، عن طريق شيك خاص صادر عن بنك مصر.

وكانت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أعلنت أن عدد الشركات التى لم تصل لسقف التأشيرات المطلوب للاشتراك فى قرعة الحج يصل إلى 1089 شركة، ونصت الضوابط على أن يكون الحد الأقصى لتسجيل أسماء المواطنين لكل شركة في القرعة هي: "المستوى الأول لشركات أكثر من 9 سنوات خبرة 90 جوازًا للمستوى 4،5 نجوم، 135 جوازًا للمستوى الاقتصادى، أما الشركات "ب" فالحد الأقصى للجوازات 70 جوازًا للمستوى 4، 5 نجوم، 95 جوازًا لمستوى الاقتصادى، بينما الشركات "ج" فعدد الجوازات للمستوى 4، 5 نجوم يصل لـ50 جوازًا، فيما يبلغ مستوى الاقتصادى 70 جوازًا".

يبدأ سفر الحجيج في نهاية ذو القعدة المقبل بالنسبة للبري، وبداية ذو الحجة بالنسبة لباقي التصنيفات، وتتولى شركات: "مصر للطيران - الخطوط السعودية - طيران ناس" نقل الحجيج من القاهرة إلى جدة والمدينة المنورة، فيما تم وقف 3 شركات سياحة عن العمل، وسحب ترخيصها لمخالفتها ضوابط الحج بأن أدخلت أسماء وهمية مكررة بواقع 90 اسمًا على السيستم الإلكتروني لقرعة الحج حتى تصل لسقف التأشيرات المطلوبة.