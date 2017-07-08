الجيش السوري يسيطر على قرية جباب بريف حمص

القاهرة- (مصراوي):

نجحت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، في استعادة السيطرة على قرية "جباب حمد"، الواقعة في ريف حمص الشرقي، عقب تنفيذها عمليات نوعية دقيقة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن القوات السورية استعادت السيطرة على قرية جباب حمد صباح اليوم بعد القضاء على تجمعات للتنظيم الإرهابي فيها.

وأضاف المصدر أن الوحدات الهندسية في الجيش السوري قامت بإزالة الألغام والعبوات التي زرعها التنظيم التكفيري في القرية، ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد داعش وتدمير معداتهم.

من جهة أخرى، مدّدت القيادة العامة للجيش السوري وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية ليومين إضافيين وذلك بحسب بيان صادر عنها.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيانها إن "وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية (درعا – القنيطرة – السويداء) يمدد حتى نهاية اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2017".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في منطقة الحولة ومناطق في قرية المكرمية بالريف الشمالي لحمص، ما أدى لأضرار مادية وسقوط عدد من الجرحى، بينما تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محور جباب حمد بريف حمص الشرقي، وسط تقدم قوات النظام هناك.

وشنّ الطيران السوري عدة هجمات على العديد من عناصر تنظيم داعش في دير الزور ومحيطها، ما أدى إلى تكبيد التنظيم خسائر فادحة في العتاد.