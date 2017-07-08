ضبط مشرفة تمريض عثرت على رضيعة فنسبتها لزوجها في الدرب ألاحمر

كتب فتحى سليمان وسامح غيث

ضبطت مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، مُشرفة تمريض، لقيامها باستخراج شهادة ميلاد لطفلة عثرت عليها بقطعة أرض فضاء بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، شكوى من "أنس الوجود.م"، 34 سنة، ربة منزل، بقيام، "جيهان.ش"، 44 سنة، مُشرفة تمريض بمركز رعاية الطفل بالدرب الأحمر، ومقيمة بدائرة القسم، بإيواء طفلة بمسكنها تدعى "فرح"، مواليد 10/9/2016م"، وقيدها بمكتب صحة الدرب الأحمر عقب الادعاء بأنها ابنتها، على خلاف الحقيقة، واستخراج شهادة ميلاد لها باسمها واسم زوجها "كمال.م"، 47 سنة، صاحب ورشة معادن.

وباستدعاء المتهمة ومناقشتها ادعت بأن الطفلة ابنة زوجها من سيدة أخرى كان يرتبط بها بعلاقة غير شرعية وحملها منه سفاحا وقدمت شهادة ميلاد تفيد نسب الطفلة لها ولزوجها.

وبتضييق الخناق عليها عدلت عن أقوالها واعترفت بعثورها على الطفلة بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم وهى حديثة الولادة وغير مربوطة الحبل السري فقامت بربط الحبل السري؛ وقامت بنشر صور للطفلة بالمنطقة محل سكنها إلا أنها لم تتوصل لأهليتها، فاتفقت مع زوجها "جاري ضبطه" على تسجيل الطفلة بأسمائهما وقامت باستخراج إخطار ولادة من أحد الأطباء أخصائي نساء وتوليد من عيادته الكائنة دائرة القسم وقامت بتسجيلها بمكتب الصحة على النحو المشار إليه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.