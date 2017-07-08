بالصور.. والد شهيد المنيا المجند "فرج محمود": كان بطلًا

المنيا - ريمون الراوي:

ودع أهالي قرية "أبو غرير" التابعة لمركز أبو قرقاص في المنيا، اليوم السبت، جثمان المجند "فراج محمد محمود، 22 عامًا"، شهيد الحادث الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة جنوب مدينة رفح بشمال سيناء.

وحضر الجنازة، قيادات عسكرية وأمنية وتنفيذية، ومئات من أهالي القرى والعزب المجاورة، وأديت صلاة الجنازه بمسجد القرية، قبل التوجه إلى مقابر الزاوية، شرق النيل.

وقال والد المجند الشهيد، "محمد محمود، 53 عامًا"، بالمعاش: "فراج أصغر أبنائي، وكنت أشعر بأنه سيكون شهيدًا، وهو أيضًا كان دائمًا يتمنى الشهادة".

ويروي الأب باكيًا تفاصيل أخر لقاء بينه ونجله الشهيد قائلاً: "صام معي آخر 12 يوم في شهر رمضان، ثم سافر إلى وحدته ثاني أيام عيد الفطر، وكان بطلًا ويتمنى الشهادة، وشارك في معظم المداهمات التي تستهدف العناصر الإرهابية حتى يثأر لزملائه الأطهار من الخونة، وقال لي قبل أن يغادر المنزل متجهًا لوحدته "تؤمرني بحاجة"، وأخذ يقبلني أنا وأمه وأشقائه بحرارة".

وقال والد الشهيد: "أمه تاهت عن الدنيا بعد سماع خبر استشهاده، ولم تجف الدوع من عينيها حتى الآن فالصدمة كانت أكبر منها، وعزائها الوحيد أنه شهيد، وكنت أدرك تمامًا أنه سيلحق بزملائه السابقين من الشهداء، وأيقنت أنه كان محبوبًا منذ صغره، وتأكدت من ذلك من الجموع والحشود التي لم أراها من قبل شاركت في جنازته المهيبة".

وأنهى الوالد حديثه قائلًا: "أطالب بإن يتم بناء مدرسة بالقرية تحمل اسم نجلي الشهيد، تخليدًا لذكراه".