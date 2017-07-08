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بالصور.. والد المجند "محمود صبري" شهيد سوهاج: "راح قبل ما أفرح بيه"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. والد المجند "محمود صبري" شهيد سوهاج: "راح قبل ما أفرح بيه"

01:27 م السبت 08 يوليو 2017

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بالصور- بالزغاريد.. أهالي بالدقهلية يزفون 3 من شهداء الجيش إلى مثواهم الأخير

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بالصور- بالزغاريد.. أهالي بالدقهلية يزفون 3 من شهداء الجيش إلى مثواهم

سوهاج – عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على أهالي قرية السلاموني، التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، اليوم السبت، عقب أنباء استشهاد المجند "محمود صبري محمد"، بالكتيبة 103 صاعقة، في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء، أمس الجمعة.

وارتسمت علامات الحزن على وجوه أهالي القرية، الذين أكدوا أن الشهيد كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق.

وقال والد الشهيد: "ابني كان متبقي له شهر، وينهي خدمته العسكرية بالقوات المسلحة، واغتاله الإرهاب قبل أن أفرح به في بيت الزوجية، الذي كان سيبدأ في تكوينه بعد خروجه من الجيش"، مضيفًا أن الشهيد لم يحضر مع أسرته عيد الفطر المبارك، وكانت آخر إجازة ميدانية له بداية شهر رمضان الكريم.

وقال والد الشهيد: "كان نور عيني، وكنت بحب إجازته، علشان بيسأل عليا أنا ووالدته"، ولفت والد الشهيد إلى أن نجله نقل منذ حوالي 6 أشهر للكتيبة 103 صاعقة في رفح.

وقال والد الشهيد، إن جثمان ابنه وصل إلى مطار سوهاج الدولي فجر اليوم السبت، وحمل نعشه ملفوفًا بعلم ، ودفن فور وصوله فجرًا بمقابر العائلة بقرية السلاموني، وسط بكاء أقارب وأصدقاء الشهيد من القرية والقرى المجاورة.

وأضاف والد الشهيد: "لدي 3 أبناء بخلاف الشهيد، هم "محمد 38 عامًا"، و"أحمد 36 عامًا"، أمين شرطة بقسم شرطة الكوثر، و"حسن 25 عامًا"، و5 بنات جميعهن متزوجات.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

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