مد أجل الحكم في دعوي اثبات طلاق الفنانة علياء عساف لـ 13 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:

قصت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في دعوى إثبات الطلاق التي رفعتها الفنانة علياء عساف، بعد اكتشافها عدم تسجيل طلاقها من رجل الأعمال محمد عماد الدين في السجلات الرسمية، لجلسة 13 يوليو.

وكشف المحامي عمر عبدالرحمن، أن مستند ورقة الطلاقة لم يتم تسجيلها من زوجها رجل الأعمال المدعو محمد عماد الدين في السجلات الرسمية، وأن المأذون الذى تولى القيام بإجراءات طلاقها من زوجها مزور وسبق سجنه في قضية تزوير.

وأضاف محامي الفنانة الشابة أن الدعوي الخاصة أثبات طلاق الفنانة علياء عساف حملت رقم 929 لسنة 2016

وقال دفاع علياء عساف في صحيفة الدعوي أن موكلته تزوجت من المدعو محمد عماد الدين بصحيح العقد الشرعي في 5 يونيو 2015، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولكنها طلقت منه بموجب إشهاد طلاق في 22 مارس 2016 على يد مأذون ناحية كفر الخضيري التابعة للمحكمة طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وشدد الدفاع أن الفنانة سوف تحضر أمام المحكمة بالجلسات المقبلة وتقول الواقعة التي حدثت معاها أمام المحكمة و أن المأذون وزوجها فعلوا بها ذلك وأنها حينما توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية للحصول على بيان طلاقها من زوجها تبين عدم تسجيل إشهار الطلاق في السجلات الرسمية لذلك أقامت الدعوي .