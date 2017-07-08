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مصدر يجيب.. هل انتقل علي معلول إلى النصر السعودي؟

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مصدر يجيب.. هل انتقل علي معلول إلى النصر السعودي؟ مصدر يجيب.. هل انتقل علي معلول إلى النصر السعودي؟

التحرير

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كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عما تردد حول اتفاق إدارة المارد الأحمر مع مسؤولي النصر السعودي بشأن انتقال التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، إلى النادي السعودي.

ونفى المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لم يتفق النادي الأهلي على بيع «معلول» لنادي النصر السعودي حتى الآن.

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وأكد المصدر، أن لجنة الكرة رفضت مناقشة العرض الذي تقدم به النادي السعودي، إلا بعد عبور مواجهة القطن الكاميروني، بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم نادي النصر السعودي بعرض للنادي الأهلي قيمته ثلاثة ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات التونسي علي معلول.

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التحرير

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