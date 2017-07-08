بوتين وأردوغان يتشاوران بشأن سوريا على هامش قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لتركيا على اهتمامها بالقضية السورية خلال مباحثات مع نظيره رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج استغرقت نحو ساعة صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بوتين قوله، إن هذا الاهتمام ساهم في تكبيد "جماعات إرهابية" خسائر فادحة في سوريا، وتحسين الأوضاع هناك.

يذكر أن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا أمس الجمعة على نحو مفاجئ على إقامة هدنة في جنوب غربي سوريا بمشاركة الأردن. ومن المقرر أن تدخل هذه الهدنة حيز التنفيذ غدا الأحد. ولم يتطرق الاتفاق إلى إشراك تركيا فيه.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وإيران اتفقت نهاية 2016 بصفتها قوى ضامنة، على إقامة هدنة في سوريا، إلا أن هذه الهدنة تشهد خروقات حتى الآن.

وكانت قوات تركية توغلت في أغسطس الماضي في شمال سوريا لمحاربة تنظيم داعش والميليشات الكردية أيضا. وتم إنهاء العملية المسماة بـ"درع الفرات" رسميا، إلا أن الجنود الأتراك لا يزالون في شمال سوريا.

وتعد روسيا حليفا وثيقا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يطالب أردوغان بعزله.

ويوجه أردوغان انتقادات مستمرة للولايات المتحدة لتعاونها مع الميليشات الكردية في مكافحة داعش شمالي سوريا.