أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين وأردوغان يتشاوران بشأن سوريا على هامش قمة العشرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين وأردوغان يتشاوران بشأن سوريا على هامش قمة العشرين

01:12 م السبت 08 يوليه 2017

بوتين وأردوغان يتشاوران بشأن سوريا على هامش قمة العشرين

بوتين وأردوغان

هامبورج - (د ب أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لتركيا على اهتمامها بالقضية السورية خلال مباحثات مع نظيره رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج استغرقت نحو ساعة صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بوتين قوله، إن هذا الاهتمام ساهم في تكبيد "جماعات إرهابية" خسائر فادحة في سوريا، وتحسين الأوضاع هناك.

يذكر أن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد اتفقا أمس الجمعة على نحو مفاجئ على إقامة هدنة في جنوب غربي سوريا بمشاركة الأردن. ومن المقرر أن تدخل هذه الهدنة حيز التنفيذ غدا الأحد. ولم يتطرق الاتفاق إلى إشراك تركيا فيه.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وإيران اتفقت نهاية 2016 بصفتها قوى ضامنة، على إقامة هدنة في سوريا، إلا أن هذه الهدنة تشهد خروقات حتى الآن.

وكانت قوات تركية توغلت في أغسطس الماضي في شمال سوريا لمحاربة تنظيم داعش والميليشات الكردية أيضا. وتم إنهاء العملية المسماة بـ"درع الفرات" رسميا، إلا أن الجنود الأتراك لا يزالون في شمال سوريا.

وتعد روسيا حليفا وثيقا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يطالب أردوغان بعزله.

ويوجه أردوغان انتقادات مستمرة للولايات المتحدة لتعاونها مع الميليشات الكردية في مكافحة داعش شمالي سوريا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل وماكرون يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية مع بوتين

    ميركل وماكرون يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية مع بوتين

    أخبار
  • ترامب يشيد بجهد ميركل فى تنظيم قمة العشرين

    ترامب يشيد بجهد ميركل فى تنظيم قمة العشرين

    أخبار
  • العمليات المشتركة العراقية تعلن السيطرة على الموصل القديمة

    العمليات المشتركة العراقية تعلن السيطرة على الموصل القديمة

    أخبار
  • اتفاق أمريكي روسي أردني على وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا

    اتفاق أمريكي روسي أردني على وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا

    أخبار

إعلان

be5b5b9ec8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية