القوات العراقية تقتل قياديا من داعش سعودي الجنسية في الموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم السبت بأن القوات العراقية قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش (سعودي الجنسية) حاول الفرار الى الساحل الايسر في الموصل (400كم شمالي بغداد).

وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى وزع اليوم أن "قطعات شرطة نينوى تمكنت من قتل أحد قيادات داعش الإرهابي، الملقب أبو حفصة السعودي، أثناء محاولته الهروب من الساحل الأيمن إلى الأيسر عبّر نهر دجلة".

من جانب آخر، ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن القوات العراقية في الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والجيش العراقي تحاصر عناصر داعش في عشرات الأمتار من الموصل القديمة .

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت أن القوات العراقية تسيطر على المدينة القديمة في الموصل.

وقال العميد يحيى رسول في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي "لا تفصلنا إلا عشرات الأمتار عن ضفة نهر دجلة والتقدم العراقي كبير بدعم من طيران الجيش.. نحن على موعد قريب من النصر على داعش".

وأضاف "العدو منكسر وهناك موجة هروب من عناصر داعش من الموصل القديمة عبر نهر دجلة الى الضفة المقابلة في الساحل الايسر، وان القوات العراقية تتصدى لهم، وتم قتل 35 من داعش حاولوا الهروب واعتقال ستة اخرين ".

ويترقب العراقيون الإعلان الرسمي لانتهاء معارك الساحل الإيمن بإصدار بيان رسمي من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.