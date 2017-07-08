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بالصور- بالزغاريد.. أهالي بالدقهلية يزفون 3 من شهداء الجيش إلى مثواهم الأخير

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مصراوي Masrawy

بالصور- بالزغاريد.. أهالي بالدقهلية يزفون 3 من شهداء الجيش إلى مثواهم الأخير

01:12 م السبت 08 يوليه 2017

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بالصور.. في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان الشهيد

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بالصور.. في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان الشهيد "أحمد أبو طالب" ببني

الدقهلية - رامي القناوي:

شيّع الآلاف من أهالي الدقهلية، اليوم السبت، في جنازة عسكرية، جثامين 3 شهداء، أبناء المحافظة، ضحايا الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" في رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبناء القوات المسلحة، ومصرع 40 من العناصر التكفيرية.

وشارك في الجنازة، التي خرجت من مسجد النصر بمدينة المنصورة، الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء طارق لبيب، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، واللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب خروج جثامين الشهداء، أطلق عدد من السيدات الزغاريد، وجابت الجنازة الشارع الرئيسي أمام المسجد، وحملت سيارة إطفاء الجثمان ملفوفًا بعلم ، وبعدها نقلته سيارة الإسعاف، إلى مثواه الأخير.

كانت محافظة الدقهلية، قد فقدت ثلاثة شهداء من أبنائها جراء الحادث الإرهابي في رفح وهم، الشهيد مجند محمد صلاح الدين عرفات ابن قرية العصافرة مركز المطرية، وجندي علي علي علي السيد ابن قرية الدغايدة مركز الجمالية، وجندي محمد محمود محسن ابن قرية كفر النعيم مركز ميت غمر.

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