بالصور.. في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان الشهيد "أحمد أبو طالب" ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع الآلاف من أهالي مركز الفشن بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، في جنازة عسكرية مهيبة، جثمان الشهيد أحمد أبو طالب عبد الفتاح، 23 سنة، ابن مركز الفشن، الذي راح ضحية الهجوم الإرهابي على كمين البرث في رفح.

تقدم الجنازة المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، واللواء عادل التونسي، مدير الأمن، والعقيد محمود بشير، المستشار العسكري بالمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، والذي استشهد إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من رجال القوات المسلحة، لمثواه الأخير بمقابر قرية الزرابى بمركز الفشن جنوبي المحافظة.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم مصر ومحمولاً على الأعناق من مسجد الشيخ غنيم بمدينة الفشن بعد أداء صلاة الجنازة عليه،

وردد المشاركون بالجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، ومطالبة بالقصاص السريع لدماء الشهداء بينها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. لا إله الا الله.. الإرهاب عدو الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل"، كما طالب المشاركون بالجنازة بضرورة تطهير سيناء من الإرهاب، وسط بكاء وعويل النساء.

دون الشهيد مجند أحمد أبو طالب، ابن مدينة الفشن جنوبي محافظة بنى سويف، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل استشهاده، صورته الشخصية بدعاء "اللهم ارزقنى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة.. وبعد الموت جنة".