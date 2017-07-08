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ضبط 4 آلاف عبوة أدوية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 آلاف عبوة أدوية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالقاهرة

12:57 م السبت 08 يوليو 2017

ضبط 4 آلاف عبوة أدوية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالقاهرة

كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص للادوية ، وبداخله 4 الاف عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط إدارة شرطة والتجارة ، أكدتها التحريات السرية ، مفادها أن كلا من أشرف ح.ز "31 سنة" مسئول عن مخزن أدوية ملحق بمحل أحذية كائن بدائرة قسم شرطة المرج، والمدعو ريمون ر.ع " 30 سنة" مسئول عن محل أحذية كائن بذات العنوان، يقومان بتخزين كميات كبيرة من العقاقير الطبية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، وطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وكذلك تجميع عبوات فارغة مستخدمة، لإعادة تعبئتها داخل مخزن "ملكهما" بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة ، تم استهداف المخزن المشار اليه بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، مما أسفر عن ضبطهما ، وعثر بداخل المخزن على 4 الاف عبوة من الأدوية منتهية الصلاحية بأسماء مختلفة ، و1200 قرص اريك غير منتهى الصلاحية ، و500 عبوة فارغة مطموسة البيانات وملصق عليها لاصق بتاريخ إنتاج وصلاحية سارية.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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