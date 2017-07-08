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بالفيديو.. فتاة أصيبت بالتسمم بعد تناولها نباتًا في بث مباشر

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مصراوي Masrawy

.. فتاة أصيبت بالتسمم بعد تناولها نباتًا في بث مباشر

12:52 م السبت 08 يوليه 2017

بالفيديو.. فتاة أصيبت بالتسمم بعد تناولها نباتًا في بث مباشر

فتاة أصيبت بالتسمم بعد تناولها نباتًا في بث مباشر


كتبت ـ أسماء حمدي:

قررت مدونة صينية القيام بتجربة غريبة في بث مباشر على اليوتيوب، وذلك بتناولها نوع من أنواع الصبار إلا أن هذه التجربة أصابتها بالإعياء والتسمم.

تعرضت إحدى مدونات للتسمم في بث حي على يوتيوب، بعدما تناولت صبارًا اعتقدت أنها نبتة "الألوي فيرا"، بحسب صحيفة "telegraph".

وظهرت الفتاة المعروفة على الإنترنت باسم "تشانج" ظهرت في بث مباشر، تحمل أوراقًا خضراء داكنة كبيرة، مماثلة لنبات الألوي فيرا.

وتناولت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا، قضمة من إحدى الأوراق، لكن سرعان ما تبين أن هناك مشكلة ما، حين تحدثت عن إحساسها بمرار شديد بطعم الأوراق.

واتضح عقب تناولها النبات أنها تناولت نبات "أجاف أميريكانا"، وهو نبات سام يحتوي على مهيجات معروفة. مما أصابها بطفح جلدي، وقامت بغسل معدتها للتخلص من آثار السموم التي أصيبت بها.

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مصراوي Masrawy

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