"بقالى التموين": صرف 30 % من مقررات يوليو بعد زيادة الدعم لــ 50 جنيها

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، عن صرف 30 % من السلع عن شهر يوليو الجارى، حتى اليوم السبت، وتشمل 20 سلعة يستطيع المستفيدون- عددهم يزيد عن 70 مليون مواطن - المفاضلة فيما بينها، واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم، وذلك بعد مضاعفة كميات السكر إلى أكثر من 140 ألف طن و105 ملايين عبوة زيت زنه العبوة 800 جرام والمكرونة والسمن والعدس والفول بجانب توفير العديد من السلع الأخرى.

وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، خلال الاجتماع الدورى مع الأعضاء بالمحافظات، اليوم السبت، أن صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات فى مختلف المحافظات يتم بانتظام، حيث إن شركتى الجملة "العامة والمصرية" التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تورد السلع لبقالين التموين من خلال فروعهم فى محافظات الوجه البحرى والقبلى لتوزيعهم للمواطنين طوال الشهر.

وأضاف نقيب البقالين، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا يوضح آليات صرف المقررات التموينية بعد زيادة قيمة الدعم يتضمن الاتى: "حق المواطن توجيه قيمة الدعم للسلع التي يرغب في شراءها وبالكميات التي يحددها سواء من السلع الأساسية (سكر، أرز، زيت) أو غيرها من السلع".

وأوضح الشيخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم التمويني لـ50 جنيها للفرد مستحق الدعم "جيد جدا" لصالح المواطن والبقال، حيث يستفيد بقال التموين من القرار، نظرًا لزيادة المبيعات، وإحداث حركة في السوق، وتعود المنفعة أيضا على المواطن مستحق الدعم الذي سيتمكن من الحصول على سلعة غذائية أكثر تكفي احتياجاته خلال الشهر.

وأكد أن تكلفة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الدعم التمويني للأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية من 21 جنيها لـ50 جنيها تصل إلى 42 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، موضحا أن تلك الخطوة تؤكد دعم الرئيس لأكثر من 70 مليون مستحق للدعم التمويني .

وناشد المواطنين مستحقي الدعم في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالسلع التموينية الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

وأوضح أن جميع البقالين نفذوا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة الدعم التموينى، حيث أن الأسرة 4 أفراد حصلت على 200 جنيه بعد الزيادة، وحصل كل فرد منهم على ( 2 كيلو سكر وزجاجة زيت وكيلو أرز وكيس مكرونة 450 جرامًا ) بينما اختار البعض سلع أخرى.