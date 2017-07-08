تشييع جثمان النقيب "أحمد الشبراوي" ثالث شهداء الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شيع أهالي قرية "الشبراوين" التابعة لدائرة مركز ههيا، بمحافظة الشرقية، جثمان الشهيد النقيب "أحمد الشبراوي" الذي استشهد أمس الجمعة، في الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بشمال سيناء.

وأدى آلاف المشيعين، صلاة الجنازة على الجثمان، الذي حضر ملفوفًا بالعلم المصري بمسجد "الفتح" بمدينة الزقازيق، قبل تشييع جنازته ودفنه في مقابر العائلة، بمسقط رأسه بقرية "الشبراوين" التابعة لمركز ههيا.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان له.