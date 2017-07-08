أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

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شهدت أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت 8 يوليو2017 استقراراً ملحوظاً بمختلف البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل الدولار في بنك مصر وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، نحو 17.95 للشراء و 18.05 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.08 للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

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فيما سجل الدولار ببنك الشركة المصرفية العربية، وبنك المشرق، وبنك قناة السويس، وكريدي أجريكول نحو 18.08 جنيه للشراء و 18.17 جنيه للبيع، وبنك إتش إس بي سي سجل نحو 18.08 للشراء، و 18.23 للبيع، بينما سجل الدولار في بنك عودة والبنك العربي، والمصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والتعمير والاسكان، والبنك التجاري الدولي، وبنك بلوم وبنك البركة وبنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس" وبنك الإسكندرية نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعره ببنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الإفريقي نحو 18.00 للشراء و 18.10 للبيع.

وعلى صعيد باقي العملات الأجنبية فقد سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.25 للشراء و20.54 للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.95 للشراء 23.5 للبيع، فيما سجل الفرنك السويسري 18.5 جنيه للشراء، 18.7 جنيه للبيع، أما العملات العربية فقد سجل الريال السعودي نحو 4.6 للشراء، و 4.8 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 59.11 للشراء و59.55 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 46.5 للشراء و 47.9 للبيع.