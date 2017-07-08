بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد أحمد المنسي بالعاشر من رمضان

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شييع المئات من مواطني مدينة العاشر من رمضان، جثمان الرائد أحمد المنسي، صباح اليوم السبت، إلى مثواه الأخير، والذي استشهد، أمس الجمعة، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكتيبة 103 صاعقة بجنوب منطقة رفح بشمال سيناء.

وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

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وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة وجاري تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.