شهيد الشرقية.. تمنى الشهادة فنالها دفاعا عن تراب سيناء

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في جنازة شعبية، شيَّع أهالي قرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، جثمان المجند أحمد محمد علي، الذي استشهد أمس الجمعة، في هجوم إرهابي على الكتيبة 103 صاعقة بمنطقة «البرث» بمدينة رفح شمال سيناء.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد عزبة "مناجاة الوحش"، قبل نقله إلى مثواه الأخير بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، يتقدمهم اللواء محمد ناجي.





من جانبه، قال "أحمد خاطر" مأمور ضرائب، مُقيم بقرية "المناجاة الكبرى" بمدينة الحسينية بالشرقية، إن الفقيد تمنى الشهادة ونالها، مؤكدا أنه "في آخر زيارة ليه من 10 أيام، كنا في العيد الصغير، وقولت له إن خايف عليه من اللي بيحصل في سيناء، لكنه رد عليا في نفس واحد وقال نفسي أموت شهيد فدا مصر وترابها".



وأوضح أن الشهيد، قضى 6 أشهر من خدمته بالقوات المسلحة، وكان محبوبًا من الجميع، والكل يشهد بحُسن أخلاقه.

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وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا، أمس الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، حيث قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيا خلال الهجوم، فيما أسفر الهجوم عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، حسب المتحدث العسكري.