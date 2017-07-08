أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| جنازة مهيبة لشهيد شبين القناطر.. ووالده: فرحه كمان شهرين

Google+ Print
صور| جنازة مهيبة لشهيد شبين القناطر.. ووالده: فرحه كمان شهرين صور| جنازة مهيبة لشهيد شبين القناطر.. ووالده: فرحه كمان شهرين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في جنازة مهيبة، شيَّع أهالي قرية عرب جهينة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، جثمان المجند علي حسن الطوخي، أحد شهداء هجوم رفح الإرهابي.

شارك في الجنازة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

19748873_1343470562438762_782894542459385013_n

وردد الأهالي هتافات مناهضة للإرهاب، مؤكدين أن الشهيد كان يتمتع بدماثة الخلق، وحب واحترام الجميع.

وقال والد الشهيد حسن محمد الطوخي، موظف بشركة خاصة، إن نجله -الحاصل على دبلوم فني صناعي- قضى فترة التدريب بمركز أنشاص منذ 10 أشهر، نُقل بعدها إلى سيناء.

شاهد أيضا

19642800_1343469812438837_4493055220273470459_n

وأضاف أن نجله كان يستعد للزواج في شهر سبتمبر المقبل، لافتا بأنه في آخر زيارة له طالبه بالدعاء له وزملاءه بالكتيبة.

وأكد والد الشهيد أن نجله فداء لمصر، وأنه فخور به كواد من أبطال القوات المسلحة الذين يواجهون الإرهاب على أرض سيناء.

من جانبه، شدد اللواء محمود عشماوي على أن الإرهاب الأسود "لا وطن ولا دين له"، مؤكدا أن العمليات الإرهابية لن تنل من أمن واستقرار الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك