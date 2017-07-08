صور| جنازة مهيبة لشهيد شبين القناطر.. ووالده: فرحه كمان شهرين

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في جنازة مهيبة، شيَّع أهالي قرية عرب جهينة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، جثمان المجند علي حسن الطوخي، أحد شهداء هجوم رفح الإرهابي.

شارك في الجنازة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وردد الأهالي هتافات مناهضة للإرهاب، مؤكدين أن الشهيد كان يتمتع بدماثة الخلق، وحب واحترام الجميع.

وقال والد الشهيد حسن محمد الطوخي، موظف بشركة خاصة، إن نجله -الحاصل على دبلوم فني صناعي- قضى فترة التدريب بمركز أنشاص منذ 10 أشهر، نُقل بعدها إلى سيناء.

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وأضاف أن نجله كان يستعد للزواج في شهر سبتمبر المقبل، لافتا بأنه في آخر زيارة له طالبه بالدعاء له وزملاءه بالكتيبة.

وأكد والد الشهيد أن نجله فداء لمصر، وأنه فخور به كواد من أبطال القوات المسلحة الذين يواجهون الإرهاب على أرض سيناء.

من جانبه، شدد اللواء محمود عشماوي على أن الإرهاب الأسود "لا وطن ولا دين له"، مؤكدا أن العمليات الإرهابية لن تنل من أمن واستقرار الوطن.