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معلومات عن المصري «نائل نصار».. صديق ابنة «بيل جيتس»

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مجموعة من الصور ومقطع لابنة رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" الشهيرة "بيل جيتس" بينما كانت في الدورة الثانية عشرة لمسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية "مونت كارلو" بموناكو.

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وحضر رجل الأعمال الأمريكي المسابقة مع ابنته "جينيفر كاثرين جيتس" وزوجته، ولكن ما لفت انتباه الكثيرين هو صديق ابنته، الذي ألمح البعض إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة وأن الفروسية وقفز الحواجز تجمعهما وشوهدا معًا عدة مرات.

واتضح أن الشاب المثير للجدل هو لاعب الفروسية المصري الأمريكي "نائل نصار"، ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات عنه..

1- من مواليد 21 يناير عام 1991، أي أنه يبلغ من العمر 26 عامًا، وفقًا لما جاء على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك.
2- ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته مع أسرته بالكويت، وانتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، وفقًا لما ذكره موقع Noelle Floyd.

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3- تخرج في جامعة "ستانفورد" في كاليفورنيا عام 2013.

4- بينما كان في الخامسة فقط من عمره يمارس رياضات عدة، من بينها الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.

5- كان شقيقه يلعب الفروسية أيضًا، ولكنه تركها لانشغاله بالدراسة الجامعية.

6- آخر بطولاته الرياضية كانت في فبراير الماضي، حيث رفع اسم عاليًا بعد فوزه بالمركز الأول لفروسية قفز الحواجز في أمريكا، ببطولة ويلينجتون.

7- حصانه المفضل يدعى "لوردان".

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