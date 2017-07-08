بالصور.. الدقهلية تتأهب لتشييع جثامين شهدائها الثلاثة

الدقهلية- رامي القناوي:

وصلت جثامين الشهداء الثلاثة، من أبناء محافظة الدقهلية، إلى مسجد النصر بمدينة المنصورة، لأداء صلاة الجنازة على جثامينهم، وتوديعهم لمثواهم الأخير في أعقاب الحادث الإرهابي، الذي شهدته محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة، وإحباط هجوم للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

واستقبل أهالي الشهداء الثلاثة، والحاضرين الجثامين، بهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. يانجيب حقهم يانموت زيهم.. الشعب يريد إعدام الإخوان".

وحضر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على جثامين الشهداء.

وفقدت محافظة الدقهلية، ثلاثة شهداء من أبنائها جراء الحادث الإرهابي، وهم شهيد مجند "محمد صلاح الدين عرفات"، ابن قرية العصافرة مركز المطرية، وجندي "علي علي علي السيد"، ابن قرية الدغايدة مركز الجمالية، وجندي "محمد محمود محسن" ابن قرية كفر النعيم، مركز ميت غمر، ومن المقرر تشييع جثامينهم ظهر اليوم من مسجد النصر بالمنصورة.