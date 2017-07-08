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وزير الرياضة: انتهى زمن التعيين

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وزير الرياضة: انتهى زمن التعيين وزير الرياضة: انتهى زمن التعيين

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أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن جميع الاعتراضات على اللائحة الاسترشادية، التى أرسلتها اللجنة الأوليمبية للأندية، جاءت من عدد قليل، وكلها فقط فى بنود شروط الترشح لمجلس الإدارة، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وكانت قد ألزمت اللجنة الأوليمبية المصرية جميع الأندية، باعتماد اللائحة الاسترشادية، في حال فشلها في حشد نصاب قانوني معين من أعضاء الجمعية العمومية (12500 للأهلي و10000 للزمالك)، لإقرار لائحة داخلية بديلة، تتوافق مع قانون الرياضة، الذي صدر في يونيو الماضي، مما أثار غضب مسئولى الأهلى، الذين رفضوا تمامًا هذا البند.

وقال خالد عبد العزيز: «تصوروا والحمد لله جميع الاعتراضات على اللائحة الاسترشادية التى أرسلتها اللجنة الأوليمبية للأندية جاءت من عدد قليل جدًا جدًا، وكلها فقط فى بنود (شروط الترشح لمجلس الإدارة)، ورغم أن جميع الشروط وضعت بعناية وتجرد شديدين، ولا يوجد بها خطأ واحد، قمنا بالرد على جميع الاعتراضات عدة مرات».

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وأتمّ وزير الشباب والرياضة: «إننا نكرر مرة أخرى أن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة، التى لها مطلق الحرية فى اختيار من تريد، وهى على أتم دراية بمصلحة النادى، وقد تم إلغاء حق الوزير نهائيًا فى تعيين أى عضو بمجلس الإدارة، ولذلك لا توجد أى شبهة فى أى شرط من شروط الترشح».

جدير بالذكر أن جلسة استماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، شهدت مواجهة نارية بين محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، وخالد عبد العزيز، بسبب الاختلاف فى وجهات النظر بين كلا الطرفين حول اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة.(طالع التفاصيل)

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التحرير

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