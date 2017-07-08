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بالصور.. أهالي بكفر الشيخ يشيعون جثمان شاب توفي في صحراء ليبيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي بكفر الشيخ يشيعون جثمان شاب توفي في صحراء ليبيا

12:12 م السبت 08 يوليو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالى قرية أبو العزائم بقرية إصلاح شالما في مركز سيدى سالم، اليوم السبت، جثمان الشاب "محمد فؤاد الصعيدى"، 22 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، والذى عًثر على جثمانه في صحراء إحدى المدن الليبية، إلى مثواه الأخير، عقب وصول جثمانه من ليبيا.

كما يترقب أهالى قريتى التفتيش بقرية إصلاح شالما التابعة لنفس المركز، وصول جثمان الشاب "السعيد إبراهيم محمد إبراهيم، 18 عامًا، عامل عادي، والعمرانية التابعة لمركز الحامول، وصول جثمان الشاب "علاء عبد الباقى عبد السلام إسماعيل"، 28 سنة، واللذان توفيا بنفس طريقة وفاة الشاب الذى شيعت جنازته.

وأكد الدكتور سيد عبد الهادى العيسوي، رئيس قرية إصلاح شالما، فى تصريحات لـ"مصراوى"، أن الشابين اللذان توفيا فى صحراء إحدى المدن الليبية، ويسكنان في تابعين بقرية إصلاح شالما، غادرا بلدتهما منذ ما يقرب من 15 يومًا، متجهين إلى دولة ليبيا بحثًا عن فرصة عمل هناك.

وكان الهلال الأحمر الليبى بمدينة طبرق، أعلن عبر بيان صادر عنه، انتشال إدارة الجثث التابعة له، 19 جثة مهاجر غير شرعي، يحملون الجنسية المصرية، جنوب بوابة الـ 200 الواصلة بين مدينتى طبرق وأجدابيا، بحوالى 250 كيلو متر، بالقرب من منطقة وادي علي، داخل منطقة الرمال، من بينهم شباب كفر الشيخ الثلاثة.

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