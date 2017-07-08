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بالصور.. محافظ المنوفية: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

12:12 م السبت 08 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. أهالي بكفر الشيخ يشيعون جثمان شاب توفي في صحراء ليبيا

الألبوم التالى

بالصور.. أهالي بكفر الشيخ يشيعون جثمان شاب توفي في صحراء ليبيا

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت، إن العمليات الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمة لدحر الإرهاب الغاشم، واجتثاث جذوره والقصاص لكل الشهداء، مضيفًا أنه لن يتأتى هذا إلا من خلال التوحد خلف قواتنا المسلحة في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

وأكد المحافظ، أن كافة أجهزة الدولة تقدم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالباسط في جنازة الشهيد الملازم أول أحمد حسنين بقرية الخضرة بمركز الباجور، بحضور اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستشهد الملازم أحمد محمد حسانين شاهين 22 عامًا، من قوات الكتيبة 103 صاعقة، صباح أمس الجمعة، إثر مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بمنطقة البرث جنوب مدينة رفح شمال سيناء.

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