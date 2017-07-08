بالصور.. أهالي الحسينية عن المجند "أحمد علي": "تمنى الشهادة ونالها"

الشرقية – فاطمة الديب:

شيع أهالي قرية "المناجاة الكبرى" التابعة لمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، جثمان المجند الشهيد "أحمد محمد علي"، الذي استشهد أمس الجمعة، في هجوم إرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بشمال سيناء.

وحضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، بمسجد عزبة "مناجاة الوحش" التابعة للقرية، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية مهيبة، تقدمها عدد من رجال الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بحضور اللواء محمد ناجي، حكمدار الشرق.

من ناحيته، قال أحمد خاطر، مأمور ضرائب، مُقيم بقرية "المناجاة الكبرى" بمدينة الحسينية بالشرقية، لـ"مصراوي"، إن الفقيد تمنى الشهادة ونالها: "في آخر زيارة ليه من 10 أيام، كنا في العيد الصغير، وقولت له إن خايف عليه من اللي بيحصل في سيناء، لكنه رد عليا في نفس واحد، وقال نفسي أموت شهيد فدا مصر وترابها".

وأوضح، أن المجند الشهيد، قضى 6 أشهر من مدة خدمته بالقوات المسلحة، وكان محبوبًا من الجميع، والكل يشهد بحُسن أخلاقه.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة.

وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح. وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان له.