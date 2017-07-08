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بالصور- بهتاف "الجيش والشعب".. تشييع جثمان الشهيد "محمد إسماعيل" بالغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور- بهتاف "الجيش والشعب".. تشييع جثمان الشهيد "محمد إسماعيل" بالغربية

12:05 م السبت 08 يوليو 2017

الغربية- مروة شاهين:

شيّع المئات من أهالي قرية قسطا والقرى المجاورة لها في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند محمد إسماعيل، والذي راح ضحية الهجوم الإرهابي على كمين البرث في رفح.

وخرج الجثمان في جنازة عسكرية مهيبة، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بقرية قسطا، ملفوفًا في علم ، وسط حالة من الحزن الشديد من زملاء وأقارب وأهل الشهيد.

وحضر الجنازة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والعقيد أحمد يحيى، المستشار العسكرى للمحافظة، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومئات المواطنين، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الاٍرهاب، وردد الاهالى هتافات: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الجيش والشعب.. إيد واحدة".

تشييع جثمان الشهيد محمد إسماعيل (2)

تشييع جثمان الشهيد محمد إسماعيل (3)

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