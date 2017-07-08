بالصور.. تشييع جثمان الشهيد مجند "حسن الطوخي" في القليوبية

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القليوبية - أسامه علاء الدين:

شيع أهالي قرية عرب جهينة بشبين القناطر، جثمان الشهيد مجند "علي حسن محمد طوخي"، في هجوم رفح الإرهابي، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ومصطفى عباس، السكرتير العام المساعد.

وأعرب الأهالي عن حزنهم الشديد من الأعمال الإرهابية المستمرة في سيناء، مؤكدين أنهم يحتسبونه شهيدًا عند الله.

وندد الأهالي بالعمليات الإرهابية التي تغتال أرواح الأبرياء، وتستهدف أبناء الجيش المصري، مؤكدين أن الشهيد كان مثالًا للطيبة والأخلاق الحسنة.