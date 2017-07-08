أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

11:58 ص السبت 08 يوليو 2017

الأرصاد: طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة".

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 31 والصغرى 25 ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 24 37

السويس 23 38

العريش 22 35

نخل 20 36

طابا 22 35

مرسى علم 28 35

الغردقة 27 37

شرم الشيخ 29 39

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 15 نصيحة يجب اتباعها خلال الصيف لتجنب درجات الحرارة المرتفعة

    15 نصيحة يجب اتباعها خلال الصيف لتجنب درجات الحرارة المرتفعة

    أخبار
  • الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

    الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

    أخبار
  • خبير أرصاد يوضح أسباب عودة الطقس الحار على البلاد السبت المقبل

    خبير أرصاد يوضح أسباب عودة الطقس الحار على البلاد السبت المقبل

    أخبار
  • خبراء الأرصاد: طقس الجمعة

    خبراء الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 35

    أخبار

إعلان

d09d5c8f3e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه