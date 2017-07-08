الأرصاد: طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة".

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 31 والصغرى 25 ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 24 37

السويس 23 38

العريش 22 35

نخل 20 36

طابا 22 35

مرسى علم 28 35

الغردقة 27 37

شرم الشيخ 29 39