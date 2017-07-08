أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي" إلى مسقط رأسه في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي" إلى مسقط رأسه في الشرقية

11:48 ص السبت 08 يوليو 2017

  • عرض 8 صورة

    cfcf542556.jpg

  • عرض 8 صورة

    64fd17e266.jpg

  • عرض 8 صورة

    bf02b90708.jpg

  • عرض 8 صورة

    f363cd7bcc.jpg

  • عرض 8 صورة

    10fed9e67e.jpg

  • عرض 8 صورة

    7ae4a647fd.jpg

  • عرض 8 صورة

    3b86adf23b.jpg

  • عرض 8 صورة

    cc0d010b7a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد

الألبوم التالى

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "محمد زهران" في دمياط

الشرقية – فاطمة الديب:

وصل جثمان الشهيد النقيب "أحمد الشبراوي" الذي استشهد، أمس الجمعة، في الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بشمال سيناء، إلى مسجد "الفتح" بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وأدى مئات المشييعين، صلاة الجنازة على الجثمان، الذي حضر ملفوفًا بعلم ، قبل تشييع جنازته ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية "الشبراوين" التابعة لمركز ههيا.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة.

وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان له.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد

    بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "محمد زهران" في دمياط

    أخبار
  • بالصور.. أسرة الشهيد الملازم

    بالصور.. أسرة الشهيد الملازم "خالد المغربي": كان عريسًا يتمنى الشهادة

    أخبار
  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب

    بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب "محمد صلاح" في أسيوط

    أخبار
  • بالصور.. والد شهيد المنوفية:

    بالصور.. والد شهيد المنوفية: "كان ابن موت"

    أخبار

إعلان

33149f04db.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل