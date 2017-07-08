بالصور.. وصول جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي" إلى مسقط رأسه في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

وصل جثمان الشهيد النقيب "أحمد الشبراوي" الذي استشهد، أمس الجمعة، في الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بشمال سيناء، إلى مسجد "الفتح" بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وأدى مئات المشييعين، صلاة الجنازة على الجثمان، الذي حضر ملفوفًا بعلم مصر، قبل تشييع جنازته ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية "الشبراوين" التابعة لمركز ههيا.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة.

وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان له.