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التحفظ على لودر وسائقه لمحاولته إزالة مبان مخالفة دون قرارات إزالة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

التحفظ على لودر وسائقه لمحاولته إزالة مبان مخالفة دون قرارات إزالة بالأقصر

11:46 ص السبت 08 يوليو 2017

التحفظ على لودر وسائقه لمحاولته إزالة مبان مخالفة دون قرارات إزالة بالأقصر

صورة ارشيفية

الأقصر- محمد محروس:

ضبط رئيس الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحرى بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر، اليوم السبت، سائق لودر، في أثناء محاولته هدم أحد المنازل المخالفة دون الحصول على قرارات إزالة سواء من النيابة أو من الجهة الإدارية.

وكان رئيس الوحدة المحلية للقرية في جولة داخل الحدود الإدارية للقرية، وشارع ترعة سواحل أرمنت خلف المجلس القروى، ولاحظ وجود لودر يهدم منزل "سيد محمود على حسان".

وبسؤاله عن تراخيص الهدم أفاد بأنه لا يوجد لديه أي تراخيص صادرة من الجهة الإدارية، أغلق رئيس القرية الطريق أمام اللودر وإبلاغ العميد عبد الله عاشور حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالواقعة، الذي انتقل إلى محل الواقعة، وجرى التحفظ على "اللودر" واقتياده إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، واستدعاء الشرطة وتسليم سائق اللودر وتحرير المحضر اللازم.

وتبين أنها ليست المرة الأولى للسائق، حيث سبق التنبيه عليه قبلها بيومين، وفي نفس الموقع بعدم هدم أو إزالة أية مباني مخالفة دون حيازته للتراخيص اللازمة، وحينها صرف رئيس القرية من الموقع قبل الشروع فى الهدم، علمًا بأن اللودر دون ترخيص ولا يحمل لوحات معدنية ودون رخصة قيادة للسائق محمد العزب أحمد محمد، والمقيم بحاجر أرمنت الحيط بمركز أرمنت مخالفًا قانون المباني رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.

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