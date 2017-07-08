أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. والد شهيد المنوفية: "كان ابن موت"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. والد شهيد المنوفية: "كان ابن موت"

11:29 ص السبت 08 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    4eb2f71735.jpg

  • عرض 3 صورة

    6e288fa8b6.jpg

  • عرض 3 صورة

    1c93401d34.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وصول جثمان الشهيد

الألبوم التالى

بالصور.. وصول جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي" إلى مسقط رأسه في الشرقية

المنوفية - مروة فاضل:

قال والد الشهيد الملازم "أحمد محمد حسنين"، أثناء توديع جثمان نجله إلى مثواه الأخير بقرية الخضرة مركز الباجور، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إنه كان يتوقع استشهاد ابنه في يوم ما.

وأضاف والد الشهيد، أن نجله كان طيب الخلق، ومطيعًا لوالديه، قائلًا: "كان ابن موت"، موكدًا أنه كان يبكي عقب كل مكالمة من نجله الشهيد بسبب حسن خلقه وتوقعه الدائم له بالموت.

وأوضح أن نجله لم يتحدث عن فترة تجنيده في شمال سيناء، في أي وقت، مكتفيًا بترديد "الحمد لله" عند سؤاله عن الأوضاع في سيناء.

وتخرج الملازم أول محمد حسنين 23 عامًا، في الكلية الحربية العام الماضي، واستلم عمله أغسطس الماضي في شمال سيناء.

وأحبطت القوات المسلحة، صباح أمس الجمعة، هجومًا إرهابيًا، استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وصول جثمان الشهيد

    بالصور.. وصول جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي" إلى مسقط رأسه في الشرقية

    أخبار
  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد

    بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "محمد زهران" في دمياط

    أخبار
  • بالصور.. أسرة الشهيد الملازم

    بالصور.. أسرة الشهيد الملازم "خالد المغربي": كان عريسًا يتمنى الشهادة

    أخبار
  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب

    بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب "محمد صلاح" في أسيوط

    أخبار

إعلان

0a4b358d28.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه