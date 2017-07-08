بالصور.. والد شهيد المنوفية: "كان ابن موت"

المنوفية - مروة فاضل:

قال والد الشهيد الملازم "أحمد محمد حسنين"، أثناء توديع جثمان نجله إلى مثواه الأخير بقرية الخضرة مركز الباجور، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إنه كان يتوقع استشهاد ابنه في يوم ما.

وأضاف والد الشهيد، أن نجله كان طيب الخلق، ومطيعًا لوالديه، قائلًا: "كان ابن موت"، موكدًا أنه كان يبكي عقب كل مكالمة من نجله الشهيد بسبب حسن خلقه وتوقعه الدائم له بالموت.

وأوضح أن نجله لم يتحدث عن فترة تجنيده في شمال سيناء، في أي وقت، مكتفيًا بترديد "الحمد لله" عند سؤاله عن الأوضاع في سيناء.

وتخرج الملازم أول محمد حسنين 23 عامًا، في الكلية الحربية العام الماضي، واستلم عمله أغسطس الماضي في شمال سيناء.

وأحبطت القوات المسلحة، صباح أمس الجمعة، هجومًا إرهابيًا، استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.